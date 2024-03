Berrettini ai quarti in Arizona | rimonta contro Cazaux

Roma, 16 marzo 2024 – La pioggia non ferma Matteo Berrettini , che approda ai quarti all'Arizona Tennis Classic, torneo Atp Challenger 175 punti in corso a Phoenix . Nella notte il romano ha concluso ... (sport.quotidiano)

Challenger Phoenix, Berrettini dopo la vittoria con Cazaux: “Match incredibile, ci sono voluti due giorni”

Matteo Berrettini, dopo gli straordinari per via dei ritardi dovuti alle precipitazioni, ritorna immediatamente in campo alle 19.30 per il suo match di quarti ...ubitennis

Berrettini vince ancora in rimonta a Phoenix contro Cazaux: “Felice di essere qui e di divertirmi in campo”: Un match in cui Matteo Berrettini ha avuto la forza sia mentale che fisica di riuscire a reagire, di pazientare e di affondare al momento giusto. Tutte cose non semplici per chi non era abituato e per ...tag24

Tennis: Phoenix, Berrettini batte Cazaux e accede ai quarti: Scende la pioggia a Phoenix, ma non ferma Matteo Berrettini. Nella notte italiana ha concluso il suo match di secondo turno, spalmato su due giorni a causa del maltempo, e centrato i quarti all'"Arizo ...napolimagazine