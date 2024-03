Bergamo Film Meeting | le recensioni delle ultime quattro pellicole in gara

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 16 marzo 2024). La mostra concorso del BFM prosegue con una varietà di soggetti che stimola ogni sera gli spettatori, come dimostrano le sessioni di Q&A che seguono la proiezione dove abbondano le domande e l’interazione con autori e interpreti. Questa sera (sabato 16 marzo) verrà proclamato il vincitore. Il quartoin concorso, “She came at night” porta la firma di due registi – Tomas Pavlicek e Jan Vejnar – e sorprende per il registro da commedia che via via evolve in inquietante narrazione di una madre, e suocera, che chiede ospitalità temporanea in casa del figlio e velocemente si insinua nella vita di lui e della compagna con un’altalena di umori – al limite del bipolarismo – e manipolazioni. La presenza ammorbante della donna fa emergere alcuni problemi della coppia, riporta il passato familiare nella vita del protagonista, allude forse ...