Benevento | al via la ‘Fiera di San Giuseppe’ | oltre 200 espositori

(Di sabato 16 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti200alla fiera di San Giuseppe, in programma in città fino a martedì 19 marzo prossimo. Aperta la tradizionale kermesse fieristica che ogni anno si svolge nell’area adiacente lo stadio ‘Ciro Vigorito’ e punta a rilanciare il settore commercio. Lo spazio espositivo è stato benedetto dal parroco della Chiesa Addolorata, don Gaetano. Presenti il sindaco Clemente Mastella, l’assessore alle Attività produttive Luigi Ambrosone, l’assessore alle fiere e congressi Attilio Cappa e il vice presidente nazionale della Coldiretti Gennarino Masiello. Il numero degliquest’anno ha superato quelli dell’anno scorso e questo rappresenta un buon viatico per la nuova edizione fieristica. Il primo cittadino ha sottolineato: “E’ ormai una tradizione collaudata. Abbiamo superato ogni record”. Mastella ...

Benevento e il Sannio, il black-out idrico slitta al weekend dopo Pasqua

Lo stop all'erogazione idrica in gran parte della città e in quattro centri della provincia (Melizzano, Ponte, San Salvatore Telesino e Telese) sarà rinviato dopo le vacanze ...ilmattino

Frana in Campania, stop ai treni Roma-Bari per un mese. E crescono i prezzi degli aerei: Leggi su Sky TG24 l'articolo Frana in Campania, stop ai treni Roma-Bari per un mese. E crescono i prezzi degli aerei ...tg24.sky

Val Fortore. Armi clandestine e macchina agricola rubata, arrestato un uomo: I carabinieri delle stazioni di Montefalcone di Val Fortore e Castelfranco in Miscano, coordinati dalla compagnia di San Bartolomeo in Galdo ...irpinianews