Benedetta Rossi | l' errore da non fare per sfornare la torta perfetta | c' è una regola da seguire sempre

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di sabato 16 marzo 2024)ha condiviso una serie di consigli peruna, indicando cosa evitare assolutamente per non compromettere il risultato finale. Talento per i fornelli nel dna, passione sfrenata per la cucina,è una stella sulla scena culinaria, diventata conosciuta sui social e in tv. Classe 1972, oltre che cuoca di successo, è una blog, food influencer, scrittrice e conduttrice. 49 anni,ha costruito un vero e proprio impero intorno al suo amore per la cucina. Partita dai social, laha lanciato il fortunato format "Fatto in casa di" con cui ha raggiunto un grande seguito, affermandosi su Instagram, Facebook e Youtube e aprendo anche un suo blog. A farle da ...