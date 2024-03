Bellanova | «All’Inter inizio non facile! Poi mostrato mio valore»

Sala: "Studio WeBuild pronto per giugno. Ristrutturare San Siro significherebbe minori costi per Inter e Milan"

"Dove eravamo rimasti, dovre potremmo andare. Perché San Siro". Comincia così la serie di slide che il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, pubblica su Instagram per fare il ...fcinternews

Roma, Guidi: "Inter estremamente forte, ma noi abbiamo qualche rammarico. Costruito e sciupato tanto": Finisce 1-1 la sfida al vertice tra Inter e Roma Primavera, con Pagano che risponde all'Interista Spinaccé e mantiene invariato il gap tra prima e seconda in classifica.fcinternews

Italia, i convocati di Spalletti: out Immobile, c'è Zaniolo, prima chiamata per Folorunsho, Lucca e Bellanova: L'Italia si prepara in vista della prossima sosta per le nazionali che ci sarà il fine settimana del 23 e del 24 marzo. Niente partite di Serie A, con gli Azzurri che scendono in campo ...ilmessaggero