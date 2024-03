Beach Volley | Paolo Nicolai | “A Parigi per una medaglia”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 16 marzo 2024) Il giocatore italiano, già argento a Rio de Janeiro in coppia con Lupo, adesso punto di nuovo alla storiavuole concedere il bis. Ci è già riuscito a Rio de Janeiro in coppia con Daniele Lupo, prendendosi un argento storico nella finale contro il Brasile padrone di casa. Adesso ha l’obiettivo di prendersi un’altra, dove – pur in attesa dell’ufficialità – si giocherà le sue opportunità in coppia con Samuele Cottafava. L’intervista a– Notizie.comNe ha parlato a Notizie.com a margine della presentazione della nuova stagione delitaliano: “È stupido pensare di andare a giocare una competizione solo per partecipare. Poi da lì a giudicare come è andato il percorso e come è andata la competizione ...