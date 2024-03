Bcl non ferma il gigante

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Bcl 86 GULLIVER 91 BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci, Burgalassi 6, Barbieri 3, Lenci, Lippi 15, Simonetti 15, Tempestini 15, Del Debbio 12, Brugioni, Pierini 7, Trentin 17, Rinaldi. All.: Olivieri. GULLIVER DERTHONA: Fernandez 3, Bresciani, Tambwe 11, Errica 11, Korlatovic 1, Diodati 5, Fonio 2, Albertinazzi 2, Moro, Conte 35, Josovic 21. All.: Ansaloni. Arbitri: Marinaro e Nocchi. Note: parziale 24-28, 44-41, 69-71. LUCCA - Primo ko nei play-off "Silver" per Bcl che viene sconfitto da Derthona, reduce da due stop consecutivi, a condi quanto equilibrio sussista in questo girone, dove ogni compagine può battere le altre. I piemontesi, adesso, accorciano a meno due in classifica dai biancorossi, ancora privi di Barsanti che ha terminato la squalifica. Pagato un dazio enorme al talento della coppia Conte-Josovic, 56 punti in due il fatturato offensivo sui ...