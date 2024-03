Bayer Leverkusen | Xabi Alonso | “Champions League? L’obiettivo fin dall’estate”

(Di sabato 16 marzo 2024) Ilsi prepara a sfidare il Friburgo per la prossima partita di Bundesliga., tecnico della squadra capolista del campionato, commenta: “Siamo in una buona posizione di classifica, è l’ultima partita prima della sosta per le Nazionali e vogliamo assolutamente concludere questo ciclo con una vittoria. C’è molta emozione, ovviamente, proprio come nelle partite europee. Ma prima di tutto vogliamo avere il controllo della partita. Il Friburgo è una grande squadra con giocatori intelligenti e un allenatore molto preparato con molta esperienza nel club. Sanno giocare in modo molto bello e dominante, ma si adattano molto bene anche nelle partite difficili e sono forti anche sui calci piazzati. Bisogna quindi essere pronti a tutti gli scenari. Boniface? È vicino al rientro in campo. Se le cose ...

Il video con gli Highlights e i gol di Bayer Leverkusen-Qarabag , sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2023 / 2024 . Succede di tutto in Germania, dove il Bayer va sotto ... (sportface)

BAYER LEVERKUSEN - Xabi Alonso: "Tre punti a Friburgo per la Champions"

Vigilia di campionato per il Bayer Leverkusen. La squadra di Xabi Alonso, capolista in Bundesliga, domani sarà ospite del Friburgo. In vista di questa sfida, il tecnico rossonero ha parlato in confere ...napolimagazine

Come sta giocando Kim al Bayern De Ligt gli ha tolto il posto: 'Mai provato niente di simile': E` una stagione a doppia faccia per il Bayern Monaco: in Bundesliga insegue il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso con 10 punti sulla capolista, in Champions ha fatto.calciomercato

LIVE! Darmstadt-Bayern Monaco: Tuchel si affida a un ispirato Kane. Diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale: Ricevi le ultime notizie di Calcio su Eurosport. Accedi al SV Darmstadt 98 - FC Bayern Monaco live su 16/03/2024. Qui trovi risultati, statistiche e commenti in tempo reale.eurosport