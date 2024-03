Basket Serie B Rimadesio e Bcb | le strade della salvezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) C’è la Coppa Italia e il campionato diB si ferma un weekend. Poi via diritti fino alla fine, compresi un turno infrasettimanale e i giorni di Pasqua. È tempo quindi per ricaricare le batterie e fare riflessioni in casa Brianza Casae Desio in vista del rush finale con sei partite in programma (derby incluso alla penultima a Treviglio) e 12 punti in palio. Quali gli obiettivi? Salvarsi, magari centrando i playoff per i primi, salvarsi senza i playout i secondi. E per la Lissone Interni, dopo lo stop, arrivano due gare fondamentali contro Cassino a Bernareggio e a Rieti (senza Roddick) per tirarsi fuori dai guai immediatamente e passare da quota 28 (assieme a Sant’Antimo, Legnano e Crema) che vale un posto tra il settimo e il decimo, a 32. Lasarebbe praticamente in tasca e poi si potrebbe pensare a traguardi più ...