Basket | Serie A 2023 24 | Pistoia espugna Napoli 95-93 dopo un supplementare grazie al buzzer beater di Moore

(Di sabato 16 marzo 2024) Nell’anticipo della 23esima giornata diA dil’Estrail campo della GeVi95-93 al termine di un tempoa questa splendida vittoria la formazione toscana aggancia in classifica i partenopei al sesto posto con lo score di 12-11, nel pieno della lotta play-off. Gara all’insegna dell’equilibrio nel primo quarto, con i due lunghi Ogbeide e Owens che dominano nel pitturato.prova a prendere il largo nel secondo quartoa Zubcic, che infila la tripla del +10 sul 41-31. L’Estra però non ci sta e riesce a ricucire lo strapposoprattutto a, che riporta i suoi sul -3 alla sirena di metà partita. Nella ripresa ...

LBA - Moore sulla sirena! Pistoia sbanca il PalaBarbuto di Napoli all'OT

Due punti in chiave playoff molto importanti in questo anticipo del sabato della Serie A per la 23a giornata. La Generazione Vincente Napoli Basket, reduce dalla sconfitta di Casale Monferrato contro.pianetabasket

Basket, Serie A: Moore fa esultare Pistoia nei supplementari: Gara ricca di emozioni e di ribaltoni, quella del PalaBarbuto: la Generazione Vincente Napoli viene sconfitta 95-93 sulla sirena, nonostante i 22 punti ...sportmediaset.mediaset

