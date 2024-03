Basket DR1 | sfida il Benedetto 1964 dopo due stop di fila Reggiolo deve rialzare la testa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Trasferta estense per la Pallacanestro(20), in campo alle 21 contro il(14) nell’ottava giornata di ritorno di DR1. Reduce da duedi, l’ultimo rimediato in casa con ilJolly, la formazione biancorossa vuole riprendere la propria corsa e, per farlo, vuole alzare l’asticella delle proprie prestazioni in trasferta, dove ha vinto solo 3 degli 11 match finora disputati, per tentare di migliorare l’attuale 12° posto in graduatoria. Non se la passano meglio i padroni di casa, terzultimi della classe, che nell’ultimo turno hanno rimediato un severo -37 sul campo della Vis Persiceto: la squadra di Trevisan ha perso le ultime 3 gare disputate ma ha nel lungo Rayner (13,5 punti di media), nell’ala Ghidoni (10,5) e nel playmaker Lorusso (11) un terzetto ...