Basilicata | Paita Iv | ‘Bardi moderato | lo sosteniamo per bene regione’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 16 marzo 2024) Roma, 16 mar. (Adnkronos) – “Il generale Vito Bardi è un candidatoe Italia Viva, per ildella Basilicata, sosterrà la sua candidatura alla presidenza della regione. Ci presentiamo nella sua lista per valorizzare l?area civica, centrista e moderata. Saranno presenti e protagonisti della lista e del progetto i consiglieri regionali di Italia Viva Mario Polese e Luca Braia, candidati forti e autorevoli e assieme a loro atre importanti figure di Italia viva. Il campo largo ha dato di sé uno spettacolo indecente con continui cambi di candidati e scarso rispetto per la Basilicata e il suo futuro. Tutto ciò è lontano dal nostro modo di intendere la politica. Come abbiamo più volte detto non siamo un partito ideologico e ciò che importa di più per noi e? fare ildella Basilicata e del Paese?. Lo dice la senatrice Raffaella ...