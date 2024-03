Basilicata | Lacerenza lascia e Chiorazzo si ricandida In Piemonte no del M5S al Pd su su Pentenero

(Di sabato 16 marzo 2024) Non ci sarà alcun campo largo in, ognunoper la propria strada. E lo stesso può capitare anche in. L?intesa (ri)trovata tra Partito Democratico e Movimento...

Pubblicato il 17 Marzo, 2024 (Adnkronos) – caos totale nel centro sinistra in Basilicata in vista delle elezioni regionali 2024 in programma il 21 e 22 aprile. L'oculista Domenico Lacerenza ha ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – caos totale nel centro sinistra in Basilicata in vista delle elezioni regionali 2024 in programma il 21 e 22 aprile. L'oculista Domenico Lacerenza ha rinunciato alla candidatura alla ... (webmagazine24)

(Adnkronos) – caos totale nel centro sinistra in Basilicata in vista delle elezioni regionali 2024 in programma il 21 e 22 aprile. L’oculista Domenico Lacerenza ha rinunciato alla candidatura alla ... (ildenaro)

Tutto da rifare. Lacerenza rinuncia e il campo largo è in alto mare - Domenico Lacerenza rinuncia alla candidatura e torna in gioco Angelo Chiorazzo di Basilicata Casa Comune, ma il campo largo entra in crisi ...rainews

Basilicata e Piemonte: tra Pd e M5s non c'è intesa e si rischiano candidature separate - In Basilicata salta clamorosamente Domenico Lacerenza, nome indicato da Pd, Cinquestelle e Avs, ma osteggiato da Azione. Nel Piemonte non c'è intesa tra Pd e M5s ...globalist

Rinuncia di Domenico Lacerenza alle Regionali lucane: il caos politico in Basilicata - Il panorama politico in Basilicata si è fatto incandescente con il repentino ritiro di Domenico Lacerenza dalla corsa alle elezioni regionali del 21 e 22 aprile. Il presidente del Movimento 5 Stelle, ...online-news