Roma, 27 feb. (Adnkronos) – Per la Basilicata “stiamo lavorando, nel senso auspicato… Noi siamo per Bardi , con la convergenza più ampia, ma in maniera molto serena. Stiamo lavorando per vincere, il ... (calcioweb.eu)

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – ?In Basilicata con Bardi saremo certamente vincenti perché abbiamo governato bene e abbiamo affrontato problemi concreti, come quelli dell’energia e dell’acqua, che ... (calcioweb.eu)

Firenze, Funaro: «Prima città ad applicare salario minimo in appalti Comune». E il centrodestra candida Eike Schmidt

Martedì prossimo «porteremo in giunta comunale di Firenze una delibera, per cui non sono solo promesse, ma anche fatti, per far in modo che la nostra sia la prima città ...ilmessaggero

Basilicata: Calenda, ‘Conte sta distruggendo centrosinistra per colpire Pd’: Roma, 16 mar. (Adnkronos) – “Stiamo assistendo alla distruzione del centrosinistra ad opera di Giuseppe Conte. Vorrei fosse chiaro agli elettori di centrosinistra che l’obiettivo di Conte è distrugger ...ilsannioquotidiano

Basilicata: Gasparri, 'a campo rotto contrapponiamo unità centrodestra': Roma, 16 mar. (Adnkronos) - “Al campo rotto della sinistra noi contrapponiamo una sana unità del centrodestra, che anche in Basilicata vuole essere in campo coeso, vuole vincere e governare bene quest ...lagazzettadelmezzogiorno