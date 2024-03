(Di sabato 16 marzo 2024) Roma, 16 mar. (Adnkronos) – “Inil campo largo supera di molto ladel ridicolo. Elly Schlein e Giuseppe, a pochi giorni dalla presentazione delle liste, sono riusciti a non trovare un candidato, che duri più di un giorno. Non gli resta che cercarlo con un annuncio”. Così Davide, capogruppo Iv alla Camera, su twitter. L'articolo CalcioWeb.

Roma, 15 mar (Adnkronos) - "In Basilicata il campo largo è sempre di più un campo santo . Giuseppe Conte ed Elly Schlein, sinceramente, peggio di così non potevano fare". Lo dice Davide Faraone , ... (liberoquotidiano)

Emofilia, Ghio (Sobi): “Importante parlare del benessere delle articolazioni”

Padova, 16 mar. (Adnkronos Salute) – “Questa giornata riunisce le associazioni pazienti del Triveneto con i clinici che si occupano di emofilia, per parlare di questa patologia rara che comporta micro ...ilsannioquotidiano

Basilicata: Faraone, ‘Schlein e Conte oltre soglia ridicolo’: Roma, 16 mar. (Adnkronos) – “In Basilicata il campo largo supera di molto la soglia del ridicolo. Elly Schlein e Giuseppe Conte, a pochi giorni dalla presentazione delle liste, sono riusciti a non ...ilsannioquotidiano

Caos Regionali in Basilicata, così Conte e Schelin si schiantano: Altro che Ohio la Basilicata, come l’Abruzzo, rischia di essere la tomba del campo largo finendo per «ingrossare» le fila del ...iltempo