Basilicata e Piemonte | il Campo Largo si sfalda Il Pd deve cambiare | ma serve coraggio e un nuovo leader

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 16 marzo 2024) Le notizie della giornata politica, calda come le prime 24 ore di primavera, sono emblematiche: la prima è che Domenico Lacerenza rinuncia al ruolo di candidato alle prossime elezioni regionali in. Una candidatura nata male, arrivata a poco dal tempo limite e che fin dai primi minuti aveva lacerato la coalizione di centrosinistra. La seconda, forse ancora peggiore per Elly Schlein, è che inil Pd ha lanciato una sua propria candidatura, pare senza nemmeno informare quelli che dovrebbero essere gli alleati del Movimento 5 Stelle. Ed i grillini hanno reagito in maniera decisa: «Apprendiamo la decisione maturata dal Partito Democratico di ufficializzare la candidatura di Gianna Pentenero. Registriamo questo cambio di passo e di metodo. Nei prossimi giorni avvieremo il percorso per la scelta del nostra candidato…». È passato poco dalle ...