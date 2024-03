Basilicata | Chiorazzo torna in pista | ' noi ci siamo' **

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – Pd, M5S e Basilicata Casa Comune, il movimento che fa riferimento a Angelo Chiorazzo, hanno individuato nell’ oculista Domenico Lacerenza il candidato presidente per le ... (calcioweb.eu)

Roma, 13 mar. (Adnkronos) - Pd, M5S e Basilicata Casa Comune, il movimento che fa riferimento a Angelo Chiorazzo, hanno individuato nell' oculista Domenico Lacerenza il candidato presidente per le ... (liberoquotidiano)

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – Il giro di incontri romani di oggi di Angelo Chiorazzo, prima con Elly Schlein e poi con Giuseppe Conte, a sera non ha ancora portato ad una soluzione per le regionali in ... (calcioweb.eu)