Basilicata | Chiorazzo torna in pista | ‘noi ci siamo’ 2**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 16 marzo 2024) (Adnkronos) –ripercorre il percorso degli ultimi mesi, la sua candidatura che aveva “registrato la convergenza del Pd lucano, e di larga parte di militanti, simpatizzanti, parti significative di classe dirigente degli altri partiti e movimenti del centrosinistra, del Movimento 5 stelle, dei Verdi e di Italia viva, nonché di rappresentanti autorevoli della società civile”. Ma insieme ad “attestati di stima” è arrivata anche “l?indicazione che il mio nome non consentiva l?unità del centrosinistra. Io non ho ancora ben capito le ragioni del veto personale, soprattutto perché accompagnate a una richiesta di restare in campo. Allo stesso tempo ho ritenuto che il tema dell?unità del centrosinistra avesse un valore maggiore rispetto al mio destino personale. Per questo -prosegue- , mi sono detto disponibile a fare un passo di lato per ...