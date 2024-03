(Di sabato 16 marzo 2024) Bastano meno di 48 ore dalla scelta del candidato del centrosinistra perché ilinsi trasformi in unminato. Con tanto di voci ? prontamente smentite ?...

caos elezioni in Basilicata. «Ritirare la candidatura di Domenico Lacerenza o promuoviamo il polo dell'orgoglio lucano»: è la richiesta di attivisti, sindaci, amministratori... (ilmessaggero)

Dopo la bocciatura del candidato Angelo Chiorazzo per il veto opposto da Giuseppe Conte, ieri in Basilicata , dall’interminabile telenovela del Campo largo , sembrava essere germogliata la candidatura ... (linkiesta)

Roma, 15 mar (Adnkronos) - "In Basilicata il campo largo è sempre di più un campo santo . Giuseppe Conte ed Elly Schlein, sinceramente, peggio di così non potevano fare". Lo dice Davide Faraone , ... (liberoquotidiano)

Basilicata, campo largo nel caos: fallisce la trattativa con Azione. Pd e M5s: noi avanti con Lacerenza

