Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Ma vi rendete conto dello scempio che state facendo per andare dietro a Conte?". Così Carlo Calenda su twitter a proposito della Basilicata taggando Elly Schlein . (liberoquotidiano)

Mentre il centrosinistra rischia il caos in Basilicata , tra voci di ritiro poi smentite del candidato Domenico Lacerenza, i flirt di Calenda con il presidente lucano di centro destra Vito Bardi che ... (ilfattoquotidiano)

Basilicata: Calenda, ‘Lacerenza rinuncia, capolavoro Conte con Pd a rimorchio’

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – “Dilettanti allo sbaraglio. Altro capolavoro politico di Conte con Pd a rimorchio”. Così Carlo Calenda su twitter sulla rinuncia della candidatura di Domenico Lacerenza.ilsannioquotidiano

Basilicata 2024: Malpezzi (Pd), allargare colazione senza veti: "Dobbiamo fare uno sforzo maggiore anche in Basilicata: Azione deve stare il coalizione, d'altronde penso che il Pd abbia dimostrato ...agenzianova

Basilicata: Pittella (Azione), noi con Bardi E’ possibile: “Sul programma ci potrebbero essere le condizioni per un’intesa con Vito Bardi”. Così, in un’intervista a QN, Marcello Pittella ex governatore della Basilicata e consigliere regionale di Azione. Sulla ...trmtv