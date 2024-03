(Di sabato 16 marzo 2024) Roma, 16 mar. (Adnkronos) – “Stiamo assistendo alla distruzione delad opera di Giuseppe Conte. Vorrei fosse chiaro agli elettori diche l’obiettivo di Conte è distruggere il Pd per essere l’unico candidato premier. A noi hanno detto che non siamo parte del ‘campo santo’, la segretaria Schlein non si fa trovare. L’unica cosa che mi sento di dire è in bocca al lupo”. Così Carloa margine di un’iniziativa a Matera. L'articolo CalcioWeb.

Basilicata: Calenda, 'Conte sta distruggendo centrosinistra per colpire Pd'

Calenda a Matera per presentare il suo nuovo libro, il leader di Azione: domani comunicheremo nostra decisione: Domani, in una conferenza stampa che si terrà a Potenza, alle ore 10, al Grande Albergo, Azione comunicherà la sua decisione per le Regionali in programma in Basilicata il 21 e il 22 aprile ...trmtv

Basilicata 2024: Paita (Iv), ogni giorno un colpo di scena: "Ogni giorno un colpo di scena. Ogni giorno un nuovo candidato. Ogni giorno ritirano il candidato del giorno prima. Ma cosa vi hanno ...agenzianova