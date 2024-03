Bari-Sampdoria 0-1 | pugliesi vicini alla zona retrocessione Calcio serie B

(Di sabato 16 marzo 2024) Ilha provato a concretizzare la supremazia territoriale ma ha sbagliato un rigore (tiro di Sibilli, parata di Stankovic) e colpito una traversa. Laha controllato bene ed ha colpito al 42? del secondo tempo con Kasami. È finita 0-1 al San Nicola, per il campionato didiB. In classifica, dopo la trentesima giornata, ihanno 34 punti, due in più rispettoplayout. I liguri sono a quota 40 ed hanno fatto il loro ingresso inplayoff. L'articolo0-1, ...

Bari - La partita tra Bari e Sampdoria, giocata al San Nicola finisce con una sconfitta di misura dei biancorossi: 0-1. La rete della vittoria per la Samp è stata messa a segno da Kasami all'87'.lagazzettadelmezzogiorno

