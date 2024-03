Barcellona | Xavi sul futuro | “resto fino al 30 giugno e poi mi riposo”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 16 marzo 2024) Ilè reduce dalla qualificazione ai quarti di finale di Champions e la squadra è in campo in vista dell’insidiosa trasferta di Liga spagnola contro l’Atletico Madrid. A tenere banco è anche la questione panchina dopo l’annuncio dell’addio dial termine della stagione. Alla vigilia della partita contro i Colchoneros, il tecnico si è sbilanciato ancora una volta sul: “l’intenzione è restare quial 30e poi riposare”, sono le dichiarazioni dell’allenatore in conferenza stampa sul. La gara contro l’Atletico “Quella di domani è una partita, come tutte quelle che rimangono, fondamentale per la Liga. Loro sono molto forti e ancor di più a casa con l’aiuto della loro gente. Hanno fatto le cose molto bene negli ultimi anni”, ha spiegato. “Una partita ...