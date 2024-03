Barcellona | Xavi | “Atletico in fiducia | in Champions partiamo sfavoriti con il Psg”

(Di sabato 16 marzo 2024) Il tecnico delha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro l’Madrid: “Siamo due squadre in forma e in, soprattutto dopo la qualificazione ai quarti diLeague. Joao Felix tornerà da avversario al Wanda Metropolitano e sono convinto che farà una grande partita. Per De Jong e Pedri non ci sono date per i tempi di recupero. L’altro giorno – tornando sulla vittoria incontro il Napoli – abbiamo vissuto una notte magica. Ai quarti il Psg sarà favorito. La squadra vuole dimostrare il proprio valore sul campo”. SportFace.

