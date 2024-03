Bang in biblioteca | parte la gara Via ai tornei tra sceriffi e fuorilegge

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 16 marzo 2024) Tornano, oggi, i pomeriggi con i giochi in scatola nelle sale dellacivica "Paolo Volontè" di via Edison 8. Due sono iprevisti, per gli adulti e per i ragazzi over 12 anni: alle 14.30, si comincia con "!", il gioco western più venduto al mondo, tra; alle 16.30, invece, sarà la volta di "Vudù", per divertirsi con i colpi di magia e di incantesimo degli stregoni. Icon i giochi in scatola continueranno nei prossimi mesi, sempre di sabato, il 13 aprile e il 18 maggio. Per informazioni, chiamare il numero 02.66303197 o scrivere all’email