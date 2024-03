Bandito in eskimo Agguato al dermatologo | Mi ha puntato contro un coltello

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 16 marzo 2024) Faccia a faccia con il rapinatore all’uscita dall’ambulatorio. Serata da dimenticare per ilLuciano Brighi, assalito da uno sconosciuto che gli ha teso una trappola giovedì scorso, attorno alle 19, in via Aldo Moro a Igea Marina. Il professionista, molto conosciuto a Bellaria e nel circondario, si è visto puntare addosso un. Nonostante la paura, è riuscito a mantenere il sangue freddo e a mettere in fuga il malvivente, scappato a piedi in direzione del parco. "A quell’ora - racconta il dottor Brighi, 74 anni, responsabile del Centro di aiuto alla vita di Bellariea - ero appena uscito dall’ambulatorio insieme alla mia segretaria. Ci siamo diretti verso le nostre rispettive macchine, parcheggiate a pochi metri di distanza l’una dall’altra. A un certo punto, proprio mentre stavo aprendo la portiera, mi sono trovato davanti una figura ...