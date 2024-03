Avellino | emessa misura cautelare per detenzione ai fini di spaccio

(Di sabato 16 marzo 2024): I Carabinieri hanno emesso un ordinanza nei confronti di un indiziato ritenuto colpevole didi sostanze stupefacenti Alle prime luci dell’alba i Carabinieri del Comando Provinciale dihanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della custodiadegli arresti domiciliarinei confronti di un 24enne di Altavilla Irpina, ritenuto gravemente indiziato -allo stato delle indagini- di “aididi sostanze stupefacenti”.Il provvedimento restrittivo è stato disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di, su richiesta di questa Procura della Repubblica che ha coordinato le attività condotte dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di ...

Altavilla - Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, 24enne del posto agli arresti domiciliari

& Alle prime luci dell’alba i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa nei confronti d ...tusinatinitaly

Spaccio di sostanze stupefacenti: un 24enne nei guai: Alle prime luci dell’alba i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della custodia cautelare ...irpinianews

San Martino Valle Caudina, picchia la madre per ottenere i soldi: arrestato 50enne: Picchia e minaccia di morte l’anziana madre per soldi. A finire in manette un 50enne di San Martino Valle Caudina che è stato raggiunto da un’ordinanza di applicazione ...ilmattino