Avellino-Brindisi oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di sabato 16 marzo 2024) La, l’, latv e lodi, match dello stadio Partenio valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di. La squadra biancoverde ha ormai detto addio ai sogni di promozioneinB, quindi può focalizzarsi soltanto sul piazzamento in vista dei playoff. La compagine pugliese, dal suo canto, è in una situazione molto complicata e spera di portare via punti da un campo estremamente difficile. I padroni di casa sono quarti in classifica e reduci da tre pareggi e due vittorie: l’obiettivo è centrare i tre punti per provare ad avvicinarsi al secondo posto. I pugliesi sono ultimi in classifica e sperano di ritrovare un ...

Sabato 16 marzo 2024, a partire dalle ore 18.30, va in scena la tredicesima giornata di ritorno del Campionato di Serie C girone C, presso lo... (calciomercato)

Ad Avellino un impegno durissimo per il Brindisi, a corto di vittorie da dicembre

La squadra di mister Losacco in campo oggi (calcio di inizio alle ore 18.30) al Partenio, contro i biancoverdi allenati da Michele Pazienza ...brindisireport

Avellino-Brindisi: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming: Sabato 16 marzo 2024, a partire dalle ore 18.30, va in scena la tredicesima giornata di ritorno del Campionato di Serie C girone C, presso lo stadio Partenio Adriano.calciomercato

Avellino-Brindisi, streaming gratis e diretta TV Antenna Sud Dove vedere Serie C: Tutte le informazioni per seguire in tv e streaming il match Avellino-Brindisi, 32.a giornata del campionato di Serie C.news.superscommesse