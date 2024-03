Autonomia | Fratoianni ' contro ' spacca Italia' | progetto pericoloso per Paese'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "Oggi siamo a Napoli nel viaggio di Alleanza Verdi Sinistra nel, per preparare il percorso verso le elezioni europee e per dire no innanzitutto allodel ministro Calderoli e del governo Meloni. Una pessimariforma che allargherà le diseguaglianze e renderà ancora più fragile ungià troppo sofferente". Lo afferma Nicoladell'Alleanza Verdi Sinistra parlando con i cronisti a a margine del convegno “Il coraggio di osare” in corso a Napoli. "E' per questo che ci auguriamo davvero - prosegue il segretario nazionale di Sinsitrana - che non passi perchè è unper ile per le persone che ci vivono. Diseguaglianze vuole dire ...