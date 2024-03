Autonomia differenziata | la Laurito guida il corteo di Napoli | Non siamo la ruota di scorta dell’Italia

(Di sabato 16 marzo 2024) “L’sicuramente sarebbe un disastro per il Sud perché l’Italia è unita e non la vogliamo spaccare. Non capisco i ragionamenti della presidente Meloni che per i fondi sviluppo e coesione dice che tutte le Regioni si devono accordare con il Governo e invece per l’diventeremo 20 staterelli disuniti e ognuno con una sua economia”. Lo ha detto Marisa, direttrice artistica del teatro Trianon di, che è alladelpartito da piazza Garibaldi contro l’. “Indovinate chi ci andrà peggio? Sicuramente il Sud – ha aggiunto –stanchi di essere trattati come ladi...

“Il Sud in questo momento è messo molto male. Lo dico chiaramente: non sono affatto d’accordo con l’autonomia differenziata, è come se giocassimo con un mazzo di carte truccate. Quando mi chiedono ... (ilfattoquotidiano)

“L’autonomia differenziata è una legge truffa. È un salto nel vuoto per tutti, la certezza però è che vogliono ammazzare il Sud, soprattutto per quanto riguarda la sanità e l’istruzione”. A dirlo, ... (ilfattoquotidiano)

Nella foto di home page la delegazione di Martina Franca. anche da altre zone della Puglia vari partecipanti alla manifestazione di Napoli per dire no all’autonomia differenziata . L'articolo ... (noinotizie)

Autonomia: Sarracino (Pd), 'Meloni ascolti piazza Napoli, difesa unità paese'

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "Quella di oggi è una bellissima piazza, in difesa dell’unità del Paese e contro l'Autonomia differenziata. Un disegno antistorico, insostenibile e che classificherà i citt ...lanuovasardegna

