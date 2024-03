Automobilista multato di 380€ per essersi grattato la testa | la scoperta dopo è assurda

(Di sabato 16 marzo 2024) Un’innocua azione si trasforma in una multa salata: come unsi è trovato nella buferalaal volante. Nel mondo sempre più tecnologico del controllo stradale, una multa diè caduta su unper una ragione alquanto insolita:lamentre era alla guida. Quello che sembrava essere un caso evidente di utilizzo del telefono cellulare ha preso una piega inaspettata quando l’uomo ha conto l’accusa, svelando una verità sorprendente dietro l’immagine catturata dalla telecamera. La multa incredibile:punito per un grattamento di, ma la verità è stupefacente – (Cityrumors.it)La ...

Semaforo e autovelox nuovi di zecca per multare gli automobilisti che passano con il rosso e vanno troppo veloce

Dopo l'annuncio di un nuovo autovelox la città di Venaria si prepara a fare un altro passo: l'implementazione di nuovi dispositivi elettronici di rilevazione per combattere i comportamenti di guida ...giornalelavoce

Gli automobilisti non sfuggiranno più alle multe loro inflitte all'estero: Niente immunità per gli automobilisti multati all'estero o mentre sono alla guida di un veicolo con targa straniera. In questi giorni, Consiglio e parlamento europeo hanno raggiunto un'intesa per puni ...italiaoggi

Padova, autovelox fatto esplodere a San Martino di Lupari: ma non c'è la «firma» di Fleximan: A finire nel mirino della rabbia degli automobilisti multati sono anche i velobox, ossia le scatole arancioni o blu che fungono da deterrente all’alta velocità. Sempre tra domenica 10 e lunedì 11 ...corrieredelveneto.corriere