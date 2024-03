Autolinee Toscane | arrivano altri 16 nuovi bus tra Lucca e Pistoia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 16 marzo 2024), 15 marzo 2024 -16bus nella flotta di, alimentati a metano vanno a svolgere il servizio di trasporto pubblico nei bacini di. Si tratta dimezzi extraurbani da 12 metri, spiega una nota, che saranno impiegati per coprire le esigenze soprattutto nelle tratte a media e lunga percorrenza. Sono stati acquistati grazie anche ai fondi destinati alla Toscana dal Piano strategico per la mobilità sostenibile, imezzi possono ospitare fino a 70 persone (53 sedute e 19 in piedi), più ovviamente il posto per i disabili e il posto guida dell'autista. «L'introduzione di 16bus extraurbani, sei al servizio del bacino lucchese e dieci di ...