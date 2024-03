Auto perde una ruota durante il Rally del Ciocco | colpito un 22enne | ricoverato in gravissime condizioni

I guai di Boeing non sono ancora finiti. Dopo che il 737 Max ha fallito 33 verifiche sulla sicurezza su 89, un altro caso, per fortuna senza conseguenze, ha indotto le autorità americane a indagare. ... (ilfattoquotidiano)

Sparatoria in Pennsylvania, almeno tre persone morte. Il killer è fuggito a bordo di un’auto rubata

Almeno tre morti in una sparatoria a Falls Township vicino a Filadelfia (Pennsylvania). Lo riportano alcuni media statunitensi. Secondo i quali la polizia è impegnata in una caccia all’uomo per ...ilfattoquotidiano

Barga, Auto da rally esce di strada e perde una ruota durante una gara: gravissimo spettatore di 22 anni: Grave incidente sabato pomeriggio durante una prova speciale della 47esima edizione del Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, gara di apertura del campionato italiano assoluto Rally Sparco 2024. L'Auto ...corrierefiorentino.corriere

perde il controllo della moto: 33enne sbalzato oltre il guard rail: Non sono gravi le condizioni di un 33enne di Saronno (Varese) che nella mattinata del 16 marzo è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Il giovane era in sella alla sua moto quando - per motivi a ...ilpiacenza