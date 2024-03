Auto fuori strada al rally | giovane colpito da una ruota | è grave

(Di sabato 16 marzo 2024) Barga (Lucca), 16 marzo 2024 –incidente aldel Ciocco a Barga: nel primo pomeriggio un ragazzo di 22 anni è statodalladi un’finita. Ilha riportato un trauma toracico e un trauma cranico; è stato necessario far intervenire l’elisoccorso regionale Pegaso 3 che ha trasportato il 22enne in gravi condizioni (codice rosso) all’ospedale di Cisanello a Pisa. Oltre al Pegaso sono intervenuti i sanitari dell’ambulanza con medico dell’organizzazione, che ha portato il ferito fino allo stadio “Moscardini” di Barga, dove era stato stabilito il rendez-vous con l’elicottero per il trasporto a Pisa.

