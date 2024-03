Audi A3 Allstreet | non solo asfalto Al debutto la versione crossover della compatta tedesca – FOTO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) La quarta generazione dell’A3 non vedeun profondo rinnovamento dei modelli Sportback e Sedan ma porta aluninedito: l’A3. Nata nel 1996, ha conquistato negli anni più di 375mila clienti in Italia e, anche nel 2023, ha confermato la leadership nel segmento C delle berline, davanti ai marchi generalisti. Oggi ladei quattro anelli si rinnova, con un design più muscolare caratterizzato dal single frame esagonale senza cornice e più grande del precedente, le prese d’aria generose, lo spoiler anteriori e il paraurti incisivo. Se a questi elementi si aggiungono al posteriore i gruppi ottici privi di sbalzi, il nuovo paraurti e l’estrattore ridisegnato che si ispira ai modelli RS, il risultato che si ottiene è di ...