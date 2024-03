Atti vandalici nel centro di Sansepolcro | il Sindaco ringrazia i Carabinieri intervenuti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 16 marzo 2024) Arezzo, 16 marzo 2024 – Come è noto, nella mna di domenica 14 gennaio, gli abitanti delstorico di, al loro risveglio, hanno notato l’evidente atto vandalico che ha colpito le vie centrali. Sono stati riscontrati danni sia della cosa pubblica che di quella privata nel tratto tra Porta Fiorentina e via dei Balestrieri: cestini pubblici, botti ornamentali e alcuni vasi degli esercizi pubblici sono stati rovesciati ed in alcuni casi rotti. Ildihato, a nome di tutta l’Amministrazione, iForestali e di Monterchiche hanno bloccato uno presunto reo e soprattutto che hanno messo fine all’azione selvaggia. Ne ha apprezzato la pronta azione e l’efficace intervento particolarmente ...