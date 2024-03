Attenzione ai risciacqui nasali | ameba nel cervello | l' incredibile scoperta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Non sono pochi, negli Usa, i casi dineldopo lavaggisbagliati. A lanciare l'allarme i Centers for Disease Control and Prevention americani, che parlano di "10 casi di pazienti con infezione da Acanthamoeba non cheratite che hanno riferito di aver eseguitoprima di ammalarsi". Si tratta di 7 uomini e 3 donne, "tutti immunocompromessi", come spiegato dai Cdc. "La maggior parte facevada mesi o addirittura per anni e almeno la metà utilizzava acqua del rubinetto", ha sottolineato l'autorità sanitaria americana. Le infezioni elencate dai Cdc si sono verificate dal 1994 al 2022, ma di queste ben 9 si collocano nell'ultimo decennio. Alcuni dei 10 pazienti con l'nel, in media 60enni, ...