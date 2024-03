Attentato al municipio nella provincia di Nuoro | Todde | “Vile attacco alla comunità”

Indagine su Unabomber riaperta con nuovi prelievi di dna su 15 sospettati: chi sono e perché

Nuovi sviluppi su Unabomber: si è deciso di prelevare il dna di una quindicina di persone ritenute sospettate all'epoca e poi considerate non rilevanti.notizie.virgilio

Bomba davanti al Comune di Ottana, 3-4 chili di esplosivo per fabbricarla. Il prefetto: «Fulmine a ciel sereno, non è una zona calda»: È stata confezionata con tre o quattro chili di esplosivo la bomba posizionata intorno all’una di notte davanti al municipio di Ottana ... sia per capire cosa cova in paese dietro questo Attentato».unionesarda

Bomba davanti al municipio di Ottana a Nuoro, ingenti danni. Prefetto: "Attentato gravissimo": Fatta esplodere una bomba davanti al municipio di Ottana, comune in provincia di Nuoro. Prefetto: "Fatto gravissimo" ...notizie.virgilio