Attacchi ucraini a Belgorod | altri due civili morti Tajani | “No a soldati italiani in Ucraina”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Roma, 16 marzo 2024 – Mentre in Europa tiene banco la questione “truppe Nato in” con le dichiarazioni di Macron (“Non escludo che in futurofrancesi possano essere inviati in territorio ucraino”) e la discussione della fornitura di armi a lungo raggio al governo di Kiev, in Russia sono in corso le elezioni presidenziali (si concluderanno. dopo 3 giorni, domenica) che dovrebbero segnare un plebiscito a favore di Putin (con tensioni ai seggi). E continuano i combattimenti che nella ultime ore hanno interessato anche il territorio russo, in particolare a Kursk edove si sono registrati anche dei. Tutto questo in un quadro nel quale il presidente russo, gli scorsi giorni, ha detto che Mosca è pronta a usare la bomba atomica se verrà messa in discussione l’integrità del proprio territorio.