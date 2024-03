ATP Miami 2024 | tanta gioventù nelle wild card

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 16 marzo 2024) Sono state rivelate leper il tabellone principale del Masters 1000 di, il cui tabellone principale verrà svelato nella giornata di lunedì. La linea scelta è quella di privilegiare i giovani, anche se una presenza di spicco della quota veterani c’è. Tale quota spetta infatti a Kei Nishikori: il giapponese, infatti, ritorna a giocare il torneo dopo tre anni. Il suo risultato migliore è la finale del 2016, anno in cui perse per 6-3 6-3 contro Novak Djokovic. Per lui anche una semifinale nel 2014 e due quarti nel 2015 e 2017. ATP Indian Wells, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz realizzano insieme un primato per i Masters1000 Per il resto, appunto, largo alla. Concessi, infatti, inviti a prospetti particolarmente interessanti, il maggiore dei quali è il cinese Juncheng Shang, il classe 2005 che sta ...