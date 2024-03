ATP Indian Wells | Jannik Sinner e Carlos Alcaraz realizzano insieme un primato per i Masters1000

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 16 marzo 2024) Il futuro è il vostro. Spesso si abusa di questa espressione, dando un connotato certo a qualcosa di cui non è dato sapere. Nel caso però disi può stare abbastanza sicuri che questi giovani tennisti caratterizzeranno un periodo dello sport con racchetta e pallina. Domani andrà in scena l’atto IX tra i due e l’interesse per questo incrocio è rilevante a. Nelle loro sfide passate qualità e spettacolo non sono quasi mai mancate e ci si aspetta un match di altissimo profilo anche in questa circostanza.viene da una serie di 19 vittorie consecutive, mentreha nel campo californiano una sorta di feudo. Comunque vada, ci sarà un cambiamento rispetto allo status quo italiano o spagnolo e l’esito della ...