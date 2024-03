Atp Challenger Phoenix | Berrettini batte in rimonta Cazaux e approda ai quarti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Roma, 16 marzo 2024 – La pioggia non ferma Matteo, cheaiall'Arizona Tennis Classic, torneo Atp175 punti in corso a. Nella notte il romano ha concluso il suo match di secondo turno, spalmato su due giorni a causa del maltempo,ndo 3-6 6-1 7-5 il francese Arthur, numero 77 del ranking e 8 del seeding,ndo da 3-5 nel set decisivo. Giovedì la partita era stata interrotta al termine del primo parziale. "È stato un match incredibile. Sono davvero felice della vittoria, di essere qui e godermi il tempo che sto trascorrendo in campo", ha detto il 27enne azzurro rientrato nel circuito sei mesi e mezzo dopo l'infortunio alla caviglia destra rimediato allo Us Open., ...