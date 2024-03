Atletica | Fred Kerley apre la stagione dei 100 metri | primo tempo di riferimento mondiale | si attendono risposte

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 16 marzo 2024)ha aperto la grandedei 100. Il fuoriclasse statunitense è stato ilbig a cimentarsi sulla distanza regina dell’leggera in questaall’aperto (escludendo qualche sparuto meeting nell’emisfero australe nei primi due mesi), scegliendo l’Hurricane Invitational andato in scena al Cobb Stadium di Coral Gables (Florida, USA). Il Campione del Mondo nel 2022, nonché argento sui 100alle Olimpiadi di Tokyo 2020 quando venne sconfitto dal nostro Marcell Jacobs, sperava di scendere sotto il muro dei dieci secondi per dare un segnale all’intera concorrenza. Il 28enne, eliminato in semifinale nell’ultima rassegna iridata, ha però corso in 10.03 con 1,9 m/s di vento a favore. Si tratta chiaramente della miglior ...