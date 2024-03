Atlante Grosseto ’obbligato’ a vincere contro il Kappabi Potenza Picena

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 16 marzo 2024) Oggi per l’c’è solo un risultato. La vittoria. Alle 15.30 la formazione di Ivo Jukic (nella foto), per la nona giornata di ritorno di A2 di calcio a 5, ospita al Palabombonera il. E per i biancorossi c’è solo un risultato:. I marchigiani delsono una formazione che occupa la quinta posizione e sta lottando per accedere ai playoff e sicuramente non regaleranno nulla. I ragazzi di Ivo Jukic, dopo un periodo non bello, stanno attraversando ora un buon periodo di forma e ne sono la riprova la grande vittoria ottenuta nell’ultima gara casalingal’History Roma e il pareggio ottenuto a Prato nell’ultima partita in trasferta dove i grossetani ...