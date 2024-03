Atalanta | tutti convocati anche per la Fiorentina Koopmeiners torna titolare

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 16 marzo 2024) Bergamo.a disposizione. Nel momento più difficile, con il calendario fittissimo e impegni continui ogni tre giorni non certo banali, l’è riuscita ad evitare infortuni eper il match con lamister Gasperini ha tutta la rosa a piena disposizione. 24 su 24, compresoil terzo portiere Francesco Rossi, già rientrato contro lo Sporting dopo i problemi muscolari accusati nelle scorse settimane. Lista completa che significaampia varietà di scelta per la formazione. Con ogni probabilità si va verso il ritorno dal primo minuto di Teun, solo subentrato giovedì per la mezz’ora finale. Insieme a lui nel tridente in quattro per due posti, con Gianluca Scamacca in ottima forma che potrebbe ancora trovare spazio, mentre De ...