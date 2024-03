Atalanta-Fiorentina | Kouame torna tra i convocati dopo la malaria

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 16 marzo 2024) Un recupero prezioso per ladi Vincenzo Italiano. Si tratta di Christian Kouamé, rientrato tra idellaper l’impegno di domani alle 18:00 in casa dell’. L’esterno ivoriano – autore di un gol in 14 presenze in campionato in stagione –quindi disponibilel’impegno in Coppa d’Africa (vinta dalla sua nazionale) e lacontratta al rientro dalla competizione. L’ultima presenza ufficiale in Serie A diè datata 29 dicembre 2023 (1-0 contro il Torino). Gli unici giocatori di cui Vincenzo Italiano deve fare a meno sono lo squalificato Bonaventura (che poi si aggregherà alla Nazionale di Spalletti) e il portiere Christensen reduce da un intervento al ginocchio. SportFace.