Atalanta | c’è un conto col passato Liverpool caro nemico amatissimo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) L’fa doppia festa per aver eliminato lo Sporting Lisbona e aver ‘vinto’ ilnel sorteggio. L’avversario più temuto era quello desiderato dalla tifoseria orobica, anche per sanare una ferita aperta: il 3 novembre 2020 i Reds sbarno a Bergamo per il girone eliminatorio di Champions, ma trovarono una città ferita, chiusa per la pandemia, in zona rossa, e uno stadio malinconicamente vuoto. Vinse 5-0 la squadra di Klopp, prendendo letteralmente a pallonate la Dea. Che si prese la rivincita un mese dopo vincendo nel deserto di Anfield con una rete di Ilicic, contro le seconde linee dei Reds. Da allora il popolo atalantino sognava un nuova sfida contro i sei volte vincitori della Champions (e tre dell’Europa League) per un esodo annunciato nella città dei Beatles. Dove la Dea vanta due vittorie in due trasferte: ...