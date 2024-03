ATA facente funzione DSGA ha diritto alla ricostruzione di carriera dell’intera anzianità di servizio incluso il servizio di DSGA. Sentenza

(Di sabato 16 marzo 2024) Una dipendente del Ministero dell’Istruzione e del merito che, prima di essere inquadrata in ruolo, ha prestato, dapprima in qualità di ATA e successivamente di, a tempo determinato in forza di una serie di contratti a termine ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento integrale della suadi. Ne ha? L'articolo .

Genzano, iniziata la distribuzione dei Sacchi per la Raccolta Differenziata: ecco il Calendario

Di recente il Comune di Genzano di Roma ha annunciato le date per la consegna annuale dei sacchi destinati alla Raccolta differenziata, un servizio ...castellinotizie

Wonder Woman, Patty Jenkins: "La DC non è interessata a un altro film del franchise": Dopo l'arrivo di James Gunn e la creazione dei nuovi DC Studios non si è più parlato di Wonder Woman e recentemente la regista dei primi due film Patty Jenkins ha confermato che lo studio non è ...movieplayer

DSGA facenti funzione: a breve al via le procedure per progressione di area. Chi può partecipare, quanti punti, come si svolgerà: Il Ministero ha presentato ieri ai sindacati la bozza di decreto che avvia le procedure di progressioni tra aree ATA previste dal ...orizzontescuola