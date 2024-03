Assoconcerti in campo | L’ippodromo è rock Va sistemato meglio Dialogo con il sindaco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 16 marzo 2024) "Far traslocare i concerti estivi dallo stadio di San Siro alla Maura durante gli eventuali lavori di ristrutturazione del Meazza? Io preferire che i grandi show rimanessero nello stadio, ma La Maura ha una capienza superiore alla Scala del calcio, con oltre 84 mila spettatori potenziali, quindi è una struttura interessante per gli eventi musicali, ma va assolutamente attrezzataper limitare i disagi per i residenti del quartiere". Bruno Sconocchia, presidente di, esprime la posizione dell’associazione di categoria che raggruppa i più importanti organizzatori e produttori di musica dal vivo sul futuro dei concerti nell’area di San Siro. Presidente Sconocchia, lei propone di attrezzarela Maura, ma come? "Potenziare il trasporto pubblico, aumentare i parcheggi, anche ...