Assemblea alla Trigano. Sigle sindacali confronto per il contratto nazionale

(Di sabato 16 marzo 2024) Una piattaforma unitaria da esaminare, prima di essere votata dai lavoratori (nei giorni 8, 9, 10 aprile) e presentata a Federmeccanica. Ha fatto tappa anche inil percorso in direzione del rinnovo delcollettivodi lavoro dei metalmeccanici, a suo tempo firmato dalle organizzazioni, nel febbraio 2021, e in scadenza per il prossimo 30 giugno. Il colosso del plein air, settore trainante dell’economia, nell’area industriale di Cusona di San Gimignano, è divenuto per una mattinata la sede di un’unitaria delle duerappresentate nel polo del camper della Valdelsa: Fim Cisl – è intervenuto il segretarioFerdinando Uliano – e Fiom Cgil, con la segretaria provinciale senese Daniela Miniero. Al centro ...